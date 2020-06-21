Ayvalık polisi gazi babaları unutmadı
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Ayvalık polisi gazi babaları unutmadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Babalar Günü nedeniyle ilçe emniyet müdürlüğü bünyesinde görevli polis memurları, gazilere yönelik anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ayvalık polisi gazi babaları unutmadı
21.06.2020 09:15 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:03

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Babalar Günü nedeniyle ilçe emniyet müdürlüğü bünyesinde görevli polis memurları, gazilere yönelik anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis memurları, ellerinde çiçeklerle birlikte Eski Otogar'da bulunan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Ayvalık Şube binasına gelen genç polis memurları gazi babalarına nazik bir jest yaptılar.

Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilcisi Mehmet Onuk ile Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Temsilcisi Mehmet Kıranoğlu'nun yanı sıra temsilciliklerin üyesi gazilerin de hazır olduğu anlamlı ziyaret memnuniyetle karşılandı.

Genç film yönetmeni Mert Dinçer'in de Babalar Günü ile ilgili özel klip çekiminde polis memurlarıyla gazileri görüntülediği ziyarette açıklamalarda bulunan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Ayvalık Temsilcisi ve Kıbrıs Gazisi Mehmet Kıranoğlu, her yıl haziran ayının üçüncü pazar gününün Babalar Günü olarak kutlandığını hatırlatarak, "Sağolsun polis memuru evlatlarımız da bizleri bu anlamlı bir baba olarak görerek çiçeklerle mutlu edip, onurlandırdılar. Bu nazik jestleri için Ayvalık İlçe Emniyet Müdürümüz Turgut Coşkun'un nezdinde tüm polis memurlarımız ve Türk Polis Teşkilatı'na sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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