Ayvalık polisi 1315 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

Ayvalık polisi 1315 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 1315 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

21.09.2019 13:28
Ayvalık polisi 1315 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 1315 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.


Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğince, İzmir'den Ayvalık'a geldiği belirlenen İzmir plakalı araç durduruldu. Yapılan aramada, araçta 1315 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili B.S., İ.T.T. ve A.G. adlı 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların sorgusunun sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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