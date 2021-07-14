Ayvalık plajlarının güvenliği jandarmanın atlı birliklerine emanet
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Ayvalık plajlarının güvenliği jandarmanın atlı birliklerine emanet

Ayvalık plajlarının güvenliği jandarmanın atlı birliklerine emanet
Anadolu Ajansı / Suat Salgın - Haberler | Kültür Sanat

Türkiye'nin turizm merkezlerinden biri olan Ayvalık plajlarının güvenliği jandarma atlı birliklerince sağlanıyor.

Türkiye'nin turizm merkezlerinden biri olan Ayvalık plajlarının güvenliği jandarma atlı birliklerince sağlanıyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Atlı Jandarma Timi, yaz aylarında hareketliliğin arttığı Sarımsaklı, Şeytan Sofrası ve Badavut plajlarında güvenlik önlemlerini artırdı.

İkisi seyis, beş personel ve üç eğitimli at ile asayiş olaylarının büyük oranda önlenmesi hedefleniyor.

Atlı Jandarma Timi, bölge halkının ve turistlerin de sempatisini kazanıyor.

Eğitimli ve uysal atlar Sarımsaklı Plajları'nı dolduran binlerce vatandaşın ilgi odağı olurken, vatandaşlar ve turistler atlı jandarmalarla fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.

"Kendimizi güvende hissediyoruz"

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür çalışmaların vatandaşların güvenliği için çok faydalı olduğunu belirterek, "Emeği geçen jandarma teşkilatımıza ve karar vericilerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Ayvalık'a gelen tatilcilerden Burcu Aslı Kayahan da Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) yaşadığını ve yazları Ayvalık'a geldiğini söyledi.

Kayahan, görev yapan atlı süvarileri ABD'de görmediğini ifade ederek, "Ayvalık sahillerindeki bu uygulama çok hoşuma gitti. Hem hoş bir uygulama hem de biz hayvanları çok seviyoruz. Bu durum çocuklar için de değişiklik oluyor. Jandarmamızın bu uygulamasıyla biz vatandaşlar olarak kendimizi güvende hissediyoruz. Üstelik atları sevip, okşamamıza da izin veriyorlar. Bu da çok güzel bir şey." diye konuştu.

Sarımsaklı'da yaşayan Mustafa Sandıkçıoğlu ise atların vatandaşlar tarafından çok ilgi gördüğünü ve uygulamadan memnun olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

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