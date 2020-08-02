Ayvalık plajlarına bayram tatilinde yoğun ilgi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sarımsaklı, Sahilkent, Cunda Adası ve Altınova bölgelerindeki plajlarda Kurban Bayramı dolayısıyla tatilci yoğunluğu yaşanıyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sarımsaklı, Sahilkent, Cunda Adası ve Altınova bölgelerindeki plajlarda Kurban Bayramı dolayısıyla tatilci yoğunluğu yaşanıyor.

Tatilin başladığı arife gününden itibaren yoğunluğun sürdüğü plajların çevresindeki otel, pansiyon ve günlük kiralık evlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda hizmet sunuluyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, AA muhabirine, bayram nedeniyle ilçede insan ve araç kalabalığının arttığını söyledi.

Rezervasyonlara bakıldığında yoğunluğun bayram tatilinden sonra 15-20 gün daha devam etmesini beklediklerini belirten Ergin, "Otelciler ve turizm işletmecisi arkadaşlarımızla görüştüğümüzde ciddi anlamda doluluk oranını görebiliyoruz. Bu durum sadece oteller anlamında değil caddelerimizdeki yoğun araç trafiğinden de kendisini net olarak gösteriyor. Ayvalık'ın geniş plajları, butik tesisleri, gastronomisi, tabiatı ve tarihi dokusuyla bu yoğunluğu yaşayacağımızı biliyorduk, şu anda da bunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Çok sayıda ikinci konutun (yazlık) bulunduğu Sahilkent Mahallesi'ndeki bir sitenin yöneticisi Gürsel Uslu da sitenin yüzde 90 dolu olduğunu dile getirdi.

Özellikle İstanbul'dan çok sayıda tatilcinin bölgeye geldiğini vurgulayan Uslu, "Bayramdan sonra çalışan birçok tatilcimizin geldikleri kentlere döneceğini, bir kısım tatilcinin de eylül ayına kadar burada kalacağını düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA