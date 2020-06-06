Ayvalık, Ovacık'taki tarlalarda incelemelerde bulundu
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Ayvalık, Ovacık'taki tarlalarda incelemelerde bulundu

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Ovacık ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Hatipoğlu Göleti ile sulu tarıma geçilen tarlalarda ürünleri inceledi.

Ayvalık, Ovacık'taki tarlalarda incelemelerde bulundu
06.06.2020 14:56 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:59

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Ovacık ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Hatipoğlu Göleti ile sulu tarıma geçilen tarlalarda ürünleri inceledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün destekleri ile üretimi sürdüren çiftçilerin yaklaşık iki 1 ay önce ektikleri silajlık mısır ve yoncalar olgunlaşmaya başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık da Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü İsmail Özarslan ile tarladaki ürünlerin gelişimini kontrol ederek incelemelerde bulundu. Daha önceleri buğday ve arpa gibi kısıtlı ürün yetiştirilen tarlalarda toprağın su ile buluşması bölgede ürün yelpazesini genişletildiği Doğanlar Köyü'nde üreticilerden Şükrü Yerlikaya ve çevre köy muhtarları ile sohbet eden Ayvalık, yeni ürün denemeleri hakkında karar aldıklarını belirtti.

Bu yıl büyük alanlarda ilk defa ekimi gerçekleştiren patates tarlalarında ki gelişmeler umut verici olduğunu ifade eden Ayvlaık, "Suyla buluşan bereketli topraklarımız ürün yelpazesinin daha da genişletilebilecek. Bakanlığımızın ve İl Özel İdaremizin imkanları doğrultusunda her türlü desteği bu bereketli topraklara sahip çiftçilerimize vermeye hazırız" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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