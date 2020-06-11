Ayvalık Meslek Yüksekokulunun bahçesi zeytin fidanlarıyla ağaçlandırıldı Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulunun bahçesine zeytin fidanları dikildi.

Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulunun bahçesine zeytin fidanları dikildi.

Zeytin ve zeytinyağının başkenti olarak nitelendirilen Ayvalık'ta, mezuniyet töreninde planlanan fidan dikimi koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemedi. Bunun yerine okul yönetimi öğrencilerini 2020-2021 eğitim-öğretim yılında yeni bir bahçe düzenlemesi ve zeytin bahçesi ile karşılamaya karar verdi.

Edremit Zeytincilik Üretme İstasyonu Müdürü Remzi Acarer ve Müdür Yardımcısı Serdar Balık'ın okula teslim ettiği 90 fidan, toprakla buluşturuldu.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Yakup Dinç, devlet kurumları arası iş birliğinin her zaman başarı getirdiğine inandığını belirterek, Remzi Acarer ve Serdar Balık'a teşekkür etti.

Kaynak: AA