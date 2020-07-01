Ayvalık Maden Adası'nda yangın BALIKESİR'in Maden Adası'nda makilik alanda çıkan örtü yangını, helikopterle havadan yapılan müdahale ile büyümeden söndürüldüAyvalık Maden Adası sahilinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

BALIKESİR'in Maden Adası'nda makilik alanda çıkan örtü yangını, helikopterle havadan yapılan müdahale ile büyümeden söndürüldü Ayvalık Maden Adası sahilinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede makilik alanda ilerleyen yangına müdahale için Balıkesir'den bir helikopter sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen helikopter şiddetli rüzgarla da mücadele ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangında yaklaşık 3 dönüm makilik alan zarar gördü.

Kaynak: DHA