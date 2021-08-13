Ayvalık kazandı
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Ayvalık kazandı

Ayvalık kazandı
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in göreve geldiği ilk yıldan itibaren Ayvalık'a acilen tekne barınağı yapılması yolunda Ankara'da Bakanlıklar nezdinde yaptığı girişimlere, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleri, sonuç vermeye başladı.

56 özel, 19 gezi ve 15 profesyonel balıkçı ruhsatlı teknenin, tamamen zarar gördüğü ve 50 milyon Türk lirası maddi hasarın oluştuğu afet sonrasında Ayvalık'a acil olarak korunaklı yanaşma yeri yapılması konusunda Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in çağrısı ve Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışmalar, Ankara'dan gelen ve yerinde incelemelerde bulunan Bakanlık bürokratları ile resmen başladı. Bu çalışmalarda gelinen noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, "yapılabilir" onayı verdiği yanaşma yerlerinde,sondaj çalışmaları yapılacak.

Yat limanı sırtıyla Yunus Emre Parkı'nın ön kısmına yapılacak olan korunaklı tekne yanaşma yerleri, Ayvalıklı tekne sahiplerine nefes aldıracağının müjdesini veren Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Yaklaşık iki yıldır takipçisi olduğumuz barınak konusunda çok önemli bir yol dağa katettik.İki yıl önce bakanlık ve gerekli genel müdürlükler düzeyinde altyapısını oluşturmaya başladığımız, Yücel Başkanı da desteğini aldığımız Ayvalık'ta korunaklı tekne yanaşma yerleri, özel, gezi ve profesyonel balıkçı hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.

Başkan Mesut Ergin, yapılan planlar içinde bakanlık nezdinde şu anda yapımına karar verilen iki projenin bulunduğunu hatırlatarak şu bilgileri verdi; "Bu projelerin bir tanesinde 10 metreye kadar profesyonel bazı tekneler ile amatör gezi-spor-balıkçı teknelerinin korunması planlanmış ve 250 teknenin bağlama yapması öngörülmüş. Diğer yer ise Ayvalıkta ticari faaliyette bulunan gezinti-tenezzüh tekneleri, dalgıç tekneleri, ticari yatlar, yolcu gemileri, ticari balıkçı tekneleri (gırgır-trol tipleri) için dizayn ediliyor. Burada da 85 irili ufaklı tekne barınabilecek. Bugüne kadar Ayvalık yönetimlerinin hiç girişimde bulunmadığı, Ayvalık için çok önemli olan, Ayvalık'ı gerçek bir deniz kenti yapacak projeleri hayata geçiriyoruz. Cuma günü zemin etüdü yapılmaya başlanıyor. Buna göre mendireklerin ve dolgu alanlarının hangi teknikle, nasıl ve ne şekilde imal edileceği ortaya çıkacak. İlk defa fiziki bir uygulama yapılacak. Hedefimiz, iki yanaşma yerinin yapımını 2022 yatırım planları içine aldırabilmek ve 2,5 yıl içinde de yapımlarını tamamlatmayı hedefliyoruz."

Kaynak: Bültenler

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