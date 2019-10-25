Ayvalık'ın zeytinine festival

25.10.2019 18:40

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 15'incisi düzenlenen "Uluslararası Zeytin Hasadı Festivali", düzenlenen etkinlikler ile başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası ve Ayvalık Ziraat Odası tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen festival, geleneksel hasat yürüyüşü ile başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Ayvalık'ın markalaşmasına önem vereceklerini söyledi.

Yılmaz, Ayvalık'ın tanıtımının önemini vurgulayarak, "Ayvalık'ı çok güzel tanıtarak etki alanı yüksek olan insanlara da buranın mimarisini, lezzetlerini, doğasını ve aynı zamanda zeytini ile zeytinyağını tanıtmamız gerekiyor." diye konuştu.

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın da Ayvalık'ın zeytinyağı başkenti olduğunu belirtti.

Hedeflerinin Ayvalık zeytinyağını Avrupa'nın her yerinde satmak olduğunu anlatan Büyükçıvgın, Avrupa Birliği'nin tescil için Türkiye'den talep ettiği 20 ürünün arasına Ayvalık zeytinyağının alınması için müracaat listesine kabul edildiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilçe genelindeki okullarda düzenlenen zeytin konulu resim ve şiir de dereceye giren öğrencilere plaket ve ödüller verildi.

Festival, Cumhuriyet Meydanı ve Talatpaşa Caddesi'nde açılan zeytin stantlarının ziyaret edilmesiyle sona erdi.

Festivale, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, zeytinyağı üretimi yapan firma temsilcileri, zeytin üreticileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA