Ayvalık'ın Toplu Taşıma sorularına dev neşter

20.12.2019 16:31 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:36

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en önemli sorunlarından biri olarak kabul edilen ulaşım sıkıntılarının ortadan kaldırılması için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi nezdinde dev bir hamle yapıldı.



Ayvalık Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aziz Ciddi ve AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp'in girişimleriyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı'nda yapılan toplantıda Ayvalık'ın toplu taşıma alanındaki sorunları masaya yatırılarak büyük ölçüde çözümlendi.



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın liderliğinde, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanı Mehmet Akif Şencan, UKOME Şube Müdürü Murat Karaca, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinasyon Daire Başkanı Kazım Arslan, BTT A.Ş. Genel Müdürü Atınç Akıncı, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaaalp, Balıkesir Şoförler Odası Başkanı Rıza Tekin, Ayvalık Şoförler Odası Başkanı Aziz Ciddi, BTT A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı İhsan Tezcan ve Ulaşım Planlama ve Operasyon Birim Müdürü Samet Özdemir'in katılımlarıyla Ayvalık'ta ulaşımı sağlayan minibüslerin bağlı bulundukları kooperatif ve birlik başkanları bir araya geldi.



Ayvalık'ta vatandaşlara ulaşım alanında en iyi hizmetin nasıl sunulacağına ilişkin yapılan istişarelerde; ilçe sakinlerinin talep ve önerileri de göz önünde bulunduruldu.



Uzun süren karşılıklı görüşmelerin ardından Ayvalık'ta 23.12.2019 Pazartesi günü itibariyle; Cunda - Yeniyol - Armutçuk -Yeni Hastane -Yeni Otogar güzergahında Ayvalık Toplu Taşıma araçlarının hizmet vermesi kararlaştırıldı.



Yeni güzergah hattında, gidiş yönünün; Mevlana Caddesi - 15 Eylül Caddesi - Yunus Emre Caddesi- Abdi İpekçi Caddesi - Kınalı Sokak - Onursal Caddesi 1.Sokak - Onursal Caddesi - Çulluk Sokak - Kartal Sokak - Onursal Caddesi 2. Sokak - Muammer Aksoy Caddesi 9 Sokak - Muammer Aksoy Caddesi 3 Sokak - Ahmet Taner Kışlalı Caddesi - 29 Mayıs Caddesi şeklinde olacağı bildirildi.



Aynı güzergahın dönüş istikametinin ise; 29 Mayıs Caddesi- Ahmet Taner Kışlalı Caddesi - Muammer Aksoy Caddesi 3 Sokak - Muammer Aksoy Caddesi 9 Sokak - Onursal Caddesi 2. Sokak - Kartal Sokak - Çulluk Caddesi- Onursal Caddesi- Onursal Caddesi 1.Sokak - Kınalı Sokak - Abdi İpekçi Caddesi - Yunus Emre Caddesi yönünde olacağı açıklandı.



Ayvalık'ta yaşayan vatandaşların ulaşım konusundaki sorunlarını yakından takip ettiklerini kaydeden Ayvalık Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aziz Ciddi, "ilçemizin ulaşım ile ilgili sıkıntıları bulunmaktadır. Ama bu konuda bizler sorunların çözümüne yönelik ciddi mesailer harcıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu sorunları çözüme ulaştırmayı amaçlıyoruz. Tabi bu geçiş sürecinde bazı aksaklıklar da olabilir ama halkımızdan bu aksaklıklar konusunda bizlerden hoşgörülerini esirgemeyeceğine inanıyoruz" diye konuştu.



Başkan Ciddi, Ayvalık'taki ulaşım sorunlarının çözümlenmesine yönelik gösterdiği çabalardan dolayı başta Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz olmak üzere, büyükşehir bünyesindeki ilgili birimlerin daire başkanlarıyla, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp'in yanı sıra Ayvalık Toplu Taşıma ile Ayvalık Birlik Toplu Taşıma Kooperatifi temsilcilerinin uyumlu ve yapıcı yaklaşımlarına nedeniyle teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA