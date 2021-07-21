Ayvalık'ın nüfusu 10 kat arttı
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Ayvalık'ın nüfusu 10 kat arttı

Ayvalık'ın nüfusu 10 kat arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki nüfusu on kat artırınca temizlik işleri ekipleri üç vardiya halinde çalışmak zorunda kaldı.

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki nüfusu on kat artırınca temizlik işleri ekipleri üç vardiya halinde çalışmak zorunda kaldı.

70 bin nüfuslu kentin temizliğine göre çalışma saatlerini düzenleyen, 5 bin 500 adet çöp konteyneriyle sıkıntısız çöpleri alan ekipler bugünlerde günlük 240 ton kapasitenin üzerine çıktılar. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bayramla birlikte ilçe nüfusunun neredeyse on katına çıktığını hatırlatarak, yine de temizlik işleri ekiplerinin özveriyle çalıştığını ifade etti.

Vatandaşların da temizlik ekiplerine yardımcı olmalarını isteyen Başkan Ergin, çöplerin gelişigüzel atılmaması gerektiğini söyledi. Dokuz günlük bayram tatiline günler öncesinden hazırlandıklarını ve ekiplerin planlı programlı çalıştığını hatırlatan Başkan Ergin, yaz sezonunu sıkıntısız geçireceklerini sözlerine ekledi. - BALIKESİR

Ayvalık'ın nüfusu 10 kat arttı
Ayvalık'ın nüfusu 10 kat arttı
Ayvalık'ın nüfusu 10 kat arttı
Ayvalık'ın nüfusu 10 kat arttı
Ayvalık'ın nüfusu 10 kat arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ayvalık'ın nüfusu 10 kat arttı - Haberler Ekonomi
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