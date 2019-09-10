10.09.2019 21:25

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hakkıbey Yarımadası'nda ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 4 yangın söndürme helikopteri ile 9 arazöz ve 4 su tankeriyle müdahale edildi.

Ekiplerin 2 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 5-6 dönümlük alanda etkili olan yangında çok sayıda ağaç zarar gördü

Kaynak: AA