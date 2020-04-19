Ayvalık İlçe Mili Eğitim Müdürü Güner Bahadır koronavirüsü yendi Balıkesir'in Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yendi.

Balıkesir'in Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yendi.

Hafta sonu evindeyken boğazında hafif bir karıncalanma hisseden, üşüme ve terleme nedeniyle basit gribal bir rahatsızlık geçirdiğini sanan Bahadır, hastaneye gitti.

Bahadır'a hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Evinde ailesinden ayrı bir şekilde izole edilip, gözetim altına alınan Bahadır, 2 hafta süren tedavisi sonucunda sağlığına kavuştu.

Bahadır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her ne kadar tedbir almış olsam bile işim gereği sosyal temaslarım çok fazlaydı. Bu hastalığa yakalandığımı bile anlamamıştım. Tedavi sürecinin ardından şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum. Allah doktorlarımız başta olmak üzere tüm sağlıkçılarımızdan ve iyileşmem için dualarını eksik etmeyen tüm dostlarımdan Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA