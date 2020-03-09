Ayvalık Halkı'ndan şehitler için lokma hayrı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ayvalık Halkı'ndan şehitler için lokma hayrı - Haber
Balıkesir, Ayvalık, İdlib, Güncel

Ayvalık Halkı'ndan şehitler için lokma hayrı

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucunda şehit olan Mehmetçikler için Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde lokma hayrı yapıldı.

09.03.2020 15:57 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:57
Ayvalık Halkı'ndan şehitler için lokma hayrı

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucunda şehit olan Mehmetçikler için Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde lokma hayrı yapıldı.


İsimlerinin açıklanmasını istemeyen Ayvalıklı esnaf ve vatandaşlar tarafından ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen lokma hayrına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Kuran-ı Kerim tilaveti ve Türk Bayrakları'nın dağıtıldığı etkinlikte, dualar İdlib şehitleri başta olmak üzere tüm Mehmetçikler için edildi. - BALIKESİR

İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı Haber
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor Haber
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var Haber
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler Haber
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Hulusi Akar Ziya Selçuk James Jeffrey
Magazin Emrah Hadise Cem Yılmaz Haluk Levent
Spor Okan Buruk Berkay Şahin Burak Yılmaz Bülent Uygun İsmail Kartal
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Ayvalık Halkı'ndan şehitler için lokma hayrı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 16:17:08. #1.14#