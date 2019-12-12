Ayvalık Gıda OSB arazisinin devir teslimi yapıldı

12.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:20

Ayvalık Belediyesi'nin ilçeye yatırım ve istihdam için başlattığı Ayvalık Gıda ve Gıda İşletmeleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) arazi tapu devir teslim işlemi yapıldı.



Tapu devri işlemi Ayvalık Kaymakamı ve Ayvalık OSB Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Görgülüarslan'ın huzurunda Ayvalık Gıda ve Gıda İşletmeleri İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile Ayvalık Milli Emlak Müdürü Saim Ateş tarafından imzalandı.

Anlaşmaya göre, Hazine'ye ait olan arazi, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen 2 milyon 700 bin lira bedelle satın alındı.Altınova Mahallesi Topçular mevkisinde 478 bin 788 metrekarelik alanda yapılması planlanan OSB'nin, sosyal donatılar haricindeki 234 bin 402 metrekarelik alanda kurulacağı öğrenildi.



Belediye Başkanı Ergin, imza töreninde yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Ayvalık halkımıza, sanayicilerimize esnafımıza hayırlı olsun. Yönetim kurulumuz adına arazimizin satın alma işlemini gerçekleştirdik. Gıda İhtisas OSB'de şu ana kadar başvuruda bulunup yatırım yapmaya hazır 26 firmamız var. Gıda OSB'de süt ürünleri, et mamulleri, zeytin işleme, meyve suyu üretimi, bakliyat kurutma ve paketleme, bisküvi üretimi gibi farklı sektörlerden yatırımcılarımızın yer alacağını öngörüyoruz. Tamamladığımızda inşallah tarım ve turizm sektörümüz farklı bir ivme kazanacak. OSB'mizin kurulmasında bizimle birlikte olan Balıkesir Valiliğimize, Ayvalık Kaymakamlığımıza, Büyükşehir Belediyemize, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, Ticaret ile Ziraat Odalarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Ergin, parselasyon ve imar uygulamalarının ardından altyapı inşaat çalışmalarına başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA