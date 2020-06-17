Ayvalık gastronomi turizminde model olacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ayvalık gastronomi turizminde model olacak

Ayvalık gastronomi turizminde model olacak "Model Ayvalık" projesi hayata geçiyor Balıkesir'in turistik ilçesi Ayvalık yeni sezona, "Model Ayvalık" sloganıyla hazırlanıyor.

17.06.2020 17:44 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:53

Ayvalık gastronomi turizminde model olacak

"Model Ayvalık" projesi hayata geçiyor

BALIKESİR - Balıkesir'in turistik ilçesi Ayvalık yeni sezona, "Model Ayvalık" sloganıyla hazırlanıyor. Yeni modelin tanıtımı, Ayvalık Belediyesi'ne ait Paşalimanı Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirildi.

Basın toplantısına Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Uluslararası Gurme Destinasyonları Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin Baraner, Ayvalık üzerine çok sayıda basılı eserleri bulunan Prof. Dr. Ayhan Gökdeniz ile yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mesut Ergin, önümüzdeki günlerde pandemi krizinin izin vermesi durumunda geniş katılımlı bir çalıştay düzenleyerek herkesin fikrini alacaklarını söyledi.

Uluslararası medya kuruluşları ve seyahat acentaları ile çok sıkı iş birliği içerinde Ayvalık'ı bir zindelik, sağlıklı yaşam, tarih, sanat, doğal ürünler ve lezzet diyarına dönüştüreceklerini vurgulayan Başkan Ergin, "Çok farklı yeni bir davetkar destinasyonu oluşturulacak. Ayvalık'ta korana sonrası 'Model Ayvalık' zihniyetinin anayasası olan katılımcı, geliştirici ve koruyucu bir çizgide yaşamın tüm zenginliklerini ve renklerini sayıları her yıl büyüyen ziyaretçilerine sunacaktır" dedi.

Amaçlarının gelişen dünyada "Model Ayvalık" anlayışı ve turizm sektörü ile el ele kalıcı projelere imza atacaklarına değinen Başkan Ergin, "Yerel kalkınma stratejilerini özgün ve sürdürebilir projeler üzerine yoğunlaştıran yeni seçilen belediyemiz aynı zamanda geleceğin yeni yaşam biçimleri, tüketici profilleri ve talepleri doğrultusunda değişen ve gelişen dünyamızda Model Ayvalık anlayışı ile turizm sektörü ile el ele kalıcı projelere imza atmaktadır. 2020 yılının tüm dünyayı zorlayan sürecin bir kaç ay öncesinde Ayvalık sever yerli ve yabancı turistlerin için hazırladığımız yeni projelerimizi şimdi harekete geçiriyoruz. Küresel dünyada yeni oluşumlar ve dönüşümler sağlıklı yaşamı şart kılıyor. Zinde ve sağlıklı yaşamın altyapısı oluşturan sağlıklı beslenme yeni yaşam tarzının önemli bir parçası haline dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

Dünya'nın birçok köşesinde gurmet, sağlıklı beslenme, uluslararası turizm piyasalarında ve gastronomi sektöründe her gün büyüyerek daha sık talep görmeye başladığını ifade eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Bu tespitler doğrultusunda ülkemizde gurmet beslenmenin merkezi olan Ayvalık ve yöresinde başta Avrupa'nın en kaliteli zeytinyağı üretimi olmak üzere, sağlıklı beslenme bir gelenek olarak nesilden nesile bugünlere kadar gelmiştir" dedi.

2021 yılı içerisinde uluslararası düzeyde çok önemli etkinlikleri imza atacaklarını hatırlatan Başkan Ergin şöyle devam etti "Uluslararası Gourmet Destinasyonlar Derneğimiz ile özellikle tüm dünyada varlıklı kültür, sanat vetad için seyahat edenler için "Antiqueroutes&Gourmetline" kapsamında önemli etkinlikler düzenleyeceğiz. Uluslararası tanınmış gurmeler ile farklı etkinlikler düzenleyeceğiz. Ayrıca şimdiden çok ses getireceğini hissettiğimiz dünyanın ilk Gourmetkıds buluşmasını yakında Ayvalıkta başlatıyoruz. Ülkemizin değerli seyahat acentalarına Türk turizminde ürün çeşitliliği geliştirme doğrultusunda oluşan farklı müşteri taleplerine 'Model Ayvalık' olarak nitelikli cevap vereceğimize inandığımız çalışmalarımız uluslararası tanınmış turizmci Hüseyin Baraner tarafından koordine edilmektedir. Belediyemizde kurulan Uluslararası Ayvalık Gurmet Destinasyonlar Derneği masası her türlü soru ve iş birliği taleplerini koordine etmek üzere sizlerin de her zaman yapıcı ve vizyoner katkılarını beklemektedir."

Uluslararası Gurme Destinasyonları Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin Baraner de, Ayvalık'ın geleceğinin yeni başladığını, dünyada tüm parametlerin Ayvalık için çalıştığını belirterek, "Özellikle Avrupa için herkesin aradığı ve her şeyi bulabildiği bir adres olacak Ayvalık" dedi.

Ayvalık üzerine çok sayıda araştırması ve basılı eseri bulunan Prof. Dr. Ayhan Gökdeniz ise UNESCO'nun geçici dünya mirası listesinde yer alan Ayvalık'ın tam listeye girebilmesi için tüm güçleriyle çalışmaları gerektiğini söyledi.

Prof. Gökdeniz, "Çok kısa bir süre içinde gerçekleştireceğimiz çalışmalar ile Ayvalık UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alacak. Bunun için o kadar çok neden var ki" diye konuştu.

Toplantının sonunda İstanbul, İzmir, Ankara ve Ayvalıklı gazetecilerinden oluşan katılımcılar görüş ve önerilerini paylaşmayı da ihmal etmediler.

Ayvalık gastronomi turizminde model olacak

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor Haber
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Haber
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek Haber
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Haber
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Paris'te insanlık ayıbı! 'Astımım var' diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar Haber
Paris'te insanlık ayıbı! "Astımım var" diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, 'Yanlışlıkla öldürdüm' dedi
Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, "Yanlışlıkla öldürdüm" dedi
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Dolar 6,84'ten işlem görüyor
Dolar 6,84'ten işlem görüyor
Doktor abisinin öldüresiye darbettiği kadın, dehşet anlarını anlattı
Doktor abisinin öldüresiye darbettiği kadın, dehşet anlarını anlattı
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütüne ait 150'den fazla hedef vuruldu
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütüne ait 150'den fazla hedef vuruldu
Twitter'da tartışan Cüneyt Özdemir ve Ahmet Şık, birbirlerine küfre varan hakaretler savurdu
Twitter'da tartışan Cüneyt Özdemir ve Ahmet Şık, birbirlerine küfre varan hakaretler savurdu
Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim
Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim
First Lady'lere mektup gönderen Emine Erdoğan, pandemi sürecinde öze dönüş vurgusu yaptı
First Lady'lere mektup gönderen Emine Erdoğan, pandemi sürecinde öze dönüş vurgusu yaptı
Çökme tehlikesi bulunan apartmanın sahipleri, evlerinin değeri düşecek diye gazetecilerin görüntü almasına izin vermedi
Çökme tehlikesi bulunan apartmanın sahipleri, evlerinin değeri düşecek diye gazetecilerin görüntü almasına izin...
Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit...
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sosyal medyadan 'Sus' işaretli gönderme
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sosyal medyadan "Sus" işaretli gönderme
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti
Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı
Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı
LGS sınavında öğrenciler maskelerini çıkarabilecek
LGS sınavında öğrenciler maskelerini çıkarabilecek
Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Lara Kemal Sunal Burcu Esmersoy Nuri Bilge Ceylan
Spor Caner Erkin Nihat Özdemir Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Tahir Karapınar
Daha Fazla Bursa Ankara Antalya Trabzonspor
Şu an buradasınız: Ayvalık gastronomi turizminde model olacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 17:54:54. #1.15#
title