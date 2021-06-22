Ayvalık "engelsiz tatile" hazır
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Ayvalık "engelsiz tatile" hazır

Ayvalık 'engelsiz tatile' hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Uzun kumsalları, çok sayıda koyları, 22 adası ve tabiat parklarıyla turistlerin tercih ettiği Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, engelli vatandaşların da gönüllerince yararlanabileceği mavi bayraklı ve engelsiz iki plaj, restoran ve kafeteryalarıyla birlikte hizmete açıldı.

Uzun kumsalları, çok sayıda koyları, 22 adası ve tabiat parklarıyla turistlerin tercih ettiği Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, engelli vatandaşların da gönüllerince yararlanabileceği mavi bayraklı ve engelsiz iki plaj, restoran ve kafeteryalarıyla birlikte hizmete açıldı.

Engelli vatandaşların da tatil yapabileceği, güneşinden, denizinden, kumsallarından yararlanabileceği, mavi bayraklı Duba ve Paşa Limanı plajlarının Ayvalık Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından işletildiğini belirten Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Tesislerimiz hazır ve tatil yapmak isteyen engelli vatandaşlarımızı bekliyor" dedi.

Engelsiz duşları, tuvaletleri, soyunma kabinleri, denize girip çıkabilmelerine imkan sağlayan asansörü ve restoranlarıyla, dört dörtlük tatil yapmak isteyen engelli vatandaşlara kapılarını açtıklarını belirten Mesut Ergin, "Mavi bayraklı, Cunda yolu üzerindeki Duba ve Çamlık mevkiindeki Paşa Limanı plajlarımız, engelli vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla, sıkıntı çekmeden yararlanacağı şekilde düzenlendi. İki plajımızı engellilerin de sorunsuzca yararlanabileceği şekilde hazırladık. Hiçbir engel yaşamadan tatillerini yapabilecekler. Yüzebilecekler, güneşlenebilecekler, restoranından yemeklerini yiyip tatilin tadını, keyfini çıkarabilecekler. İnanıyorum ki güzel anılarla dönecekler ve gelecek yıl, tadına doyamadıkları için tekrar Ayvalık'ı tercih edecekler" dedi. - BALIKESİR

Ayvalık 'engelsiz tatile' hazır
Ayvalık 'engelsiz tatile' hazır
Ayvalık 'engelsiz tatile' hazır
Ayvalık 'engelsiz tatile' hazır
Ayvalık 'engelsiz tatile' hazır
Ayvalık 'engelsiz tatile' hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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