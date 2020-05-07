Ayvalık'da düzenleme ve yeni projeler için düğmeye basıldı
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Ayvalık'da düzenleme ve yeni projeler için düğmeye basıldı

Ayvalık'da düzenleme ve yeni projeler için düğmeye basıldı
07.05.2020 08:06 | Son Güncelleme: 07.05.2020 08:09

Ayvalık'da düzenleme ve yeni projeler için düğmeye basıldı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Belediyesi tarafından ortaklaşa hayata geçirilmesi planlanan projeler için somut olarak düğmeye basıldı.

Ayvalık'da düzenleme ve yeni projeler için düğmeye basıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Belediyesi tarafından ortaklaşa hayata geçirilmesi planlanan projeler için somut olarak düğmeye basıldı. İlk etapta ilçe girişinden başlayıp, şehir merkezine uzanan, ilçenin tek ana arteri olan Atatürk Caddesi'nde sıcak asfalt dökülmesi ve kaldırımların düzenlenmesine yönelik start alan çalışmaların sonraki etaplarının ise sırasıyla Küçükköy, Sarımsaklı ve Altınova mahallerinde de süreceği öğrenildi.

Önceki gün kaldırımların sökülmeye başlanıldığı ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda süren çalışmaları yerinde inceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kendisine eşlik eden ve çalışmalar hakkında bilgi veren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile birlikte gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ayvalık'ı sezona hazırlarken, yılların yorgunluğunu taşıyan cadde ve sokakları yenilemeyi Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile birlikte yaptıklarını kaydeden Yücel Yılmaz, "Şu anda BASKİ ile beraber alt yapı çalışmalarını yaparken, üst yapıda da kente değer katacak, kent estetiğini ve kent mobilyalarını değiştirecek çalışmaları Mesut Başkanımızla birlikte istişare ediyoruz. İnşallah Ayvalık'ımıza Temmuz ayı içerisinde yurt genelinden misafirlerimiz gelmeye başladıkları zaman daha dayanıklı, daha bakımlı ve güzel Ayvalık görsünler istiyoruz. Bunun için de beraber çalışıyoruz" dedi.

"Ayvalık için yapılacak masraflar için sınırlamamız yok"

Beraberinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm yetkili daire müdürlerinin de bulunduğuna işaret eden Başkan Yücel Yılmaz, "Ayvalık Belediye Başkanımız Mesut beye 'Biz kesenin ağzını açtık. Sen arzu et. Hayal et. Beraber planlayalım. Yapalım.' dedik. Tabi Ayvalık için bu konuları konuştukça, şehrin taleplerini dinledikçe farklı masraflarda ortaya çıkacak. Bu konuda bizim herhangi bir sınırlamamız yok. Ama biz Ayvalık'ta her yere dokunmayı düşünüyoruz. Küçükköy'den, Cunda ve Altınova'ya kadar tüm birimlerimiz ne gerekiyorsa her türlü çalışmayı yapacaklar" ifadelerini kullandı.

O iddialara da cevap verdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesinde il genelindeki 20 ilçe arasında en az ödeneğin Ayvalık'a ayrıldığına ait iddiaları da yanıtlayan Başkan Yılmaz, "Ben böyle bir şey duymadım. Zaten böyle bir şeye de cevap vermiyorum. Çünkü Ayvalık'a köprüsünden tutun, su hizmetlerine varıncaya kadar yaptığımız yatırımlar belli. Şu anda da üst yapıyı da Ayvalık Belediye Başkanımızla birlikte tamamlayacağız inşallah." diye konuştu.

Başkan Ergin memnun

Yapılmaya başlanılan hummalı çalışmalarla ilgili açıklamalarda buluna Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de, "Yücel Başkan'ımızın da ifade ettiği gibi, bu yıl turizm sezonuna daha farklı bir Ayvalık olarak girmek istiyoruz. Zaten Koronavirüs salgınından tüm ülkemiz etkilendiği gibi bu pandemiden Ayvalık'ta olumsuz olarak nasibini aldı. Tabii ki şu anda yapmış olduğumuz çalışmalar hem Ayvalık turizmine katkı sağlamış olacak hem de dolayısıyla bunun esnafımızın da bir nebze olsun yüzünü güldüreceğine inanıyoruz. Ben Yücel başkanıma, Ayvalık'a verdiği destekler için hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Özelliklede üst yapı konusunda da kendisinin söylediği gibi yapılacak çok işler var. Kendiside bu anlamda Ayvalık'a gönül rahatlığıyla doğru işlerin yapılmasını destekliyor. Bugüne kadar da zaten 'Ayvalık bizim misafir odamızdır' diyerek ilçemize ayrı bir önem göstermesi takdire şayandır" ifadelerini kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in ilçe merkezinde başlayan yol bakım-onarım çalışmalarına yönelik süren çalışmaları yerinde incelemeleri sırasında; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Körfezi Koordinatörlüğü Daire Başkanı Kazım Arslan, Balıkesir Büyükşehir ve Ayvalık Belediyesi sorumlu daire müdürleri, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, Ayvalık ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Merih Arslan ve Ali Jale de hazır bulundu.

Ayvalık'da düzenleme ve yeni projeler için düğmeye basıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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