Ayvalık Belediyesinden üniversite adaylarına ulaşım desteği Ayvalık Belediyesince, 27-28 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak adaylar için ücretsiz otobüs kaldırılacak.

Ayvalık Belediyesince, 27-28 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak adaylar için ücretsiz otobüs kaldırılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edremit'teki sınavlara katılacak öğrenciler için ilçeden ücretsiz araç imkanı sağlanacak.

Bu hizmetten yararlanmak isteyenlerin, 25 Haziran'a kadar 0533 154 00 44 numaralı WhatsApp hattından kayıt oluşturması gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: AA