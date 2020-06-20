Ayvalık Belediyesi'nin yüzde 50'si tarihi Vergi Dairesi binasına taşınıyor
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Ayvalık Belediyesi'nin yüzde 50'si tarihi Vergi Dairesi binasına taşınıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yaklaşık iki asır önce Rum asıllı Yorgola isimli bir işadamı tarafından Ayvalık'tan demiryolunun geçeceği varsayımı ile otel olarak yaptırıldığı bilinen ve bir dönem hastane olarak kullanılan tarihi Ayvalık Vergi Dairesi binası restorasyon işlemlerinin...

Ayvalık Belediyesi'nin yüzde 50'si tarihi Vergi Dairesi binasına taşınıyor
20.06.2020 08:58 | Son Güncelleme: 20.06.2020 09:03

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yaklaşık iki asır önce Rum asıllı Yorgola isimli bir işadamı tarafından Ayvalık'tan demiryolunun geçeceği varsayımı ile otel olarak yaptırıldığı bilinen ve bir dönem hastane olarak kullanılan tarihi Ayvalık Vergi Dairesi binası restorasyon işlemlerinin ardından Ayvalık Belediyesi tarafından hizmet binası olarak kullanılmaya başlıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçenin sembol binalarından biri olan eski Vergi Dairesi binasında belediyenin birçok hizmet biriminin konuşlandırılacağını açıkladı.

Başkan Ergin, "Ayvalık Belediyemizin bünyesine dahil ettirdiğimiz bu bina; babalarımız döneminde hastaneydi, bizim gençliğimizde vergi dairesiydi. Bina 1800'lerin sonlarında yapılmış daha sonra devlet tarafından kullanılmış. Bu bina Ayvalık Belediyesi'ne hizmet verecek. Bunu neden böyle düşündük? Bu kentin bir hikayesi var. Herkes yeni bir bina yapmaktan yanaydı belediye için. Ben belediye binasının bir hikayesi olmasından yanaydım. Belki yüzde 50'si sığacak ama olsun. O hikayeyi yazmak önemli. Kuruluşu yüz yıllara dayanan belediyemize yine tarihi bir yapı çok yakışacak" dedi.

Her yapının bir hikayesi var

Ayvalık'ta yaşayan hemen herkesin ve her yapının binlerce hikayesi bulunduğunu belirten Başkan Ergin, "Binlerce hikaye var ama önemli olan hikayeleri doğru yazabilmek. Bu hikayeleri de pazarlayıp satmak lazım. Pazarlamayı yapar satarsak ve yine söylüyorum Ayvalık'ın birinci önceliği turizm. Zeytin ve zeytinyağı da birinci önceliği ama zaten benim için ikisi de iç içe" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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