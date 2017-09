Ayvalık Belediyesi'nin 'Hoş Geldin Bebek' Ziyaretleri Mutlu Ediyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer'in talimatıyla yaklaşık bir yıl önce başlatılan 'Hoş geldin Bebek' adlı uygulama kapsamında ilçe genelinde yüzlerce yeni doğmuş bebeklerin ailelerine yönelik ziyaretlerde bulunuldu.



Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Proje Sorumlusu ve Sağlık ekipleri tarafından yeni doğum yapan anneler evde ziyaret edilerek, dünyaya 'merhaba' diyen bebeklere biberon ve Yeni Doğan setleri armağan ediliyor.



Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer'in selamlarının iletildiği ziyaretlerde, eğer aile ihtiyaç sahibi ise belediye bünyesinden bu aileye mama ve bebek bezi desteklerinde de bulunulabiliniyor.



Proje sessiz sedasız yürütülüyor



Ayvalık İlçe Nüfusu Müdürlüğü'nden öğrenilen yeni doğan bebeklerin adreslerine yönelik ziyaretlerle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Ayvalık Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projelerinden biri olan 'Hoş geldin Bebek' uygulamasını bir yılı aşkın bir zamandır sessiz sedasız yürüttüklerini belirtti.



"Ailelerin mutluluklarına ortak oluyoruz"



Söz konusu projeyle; aileleri en mutlu günlerinde yalnız bırakmadıklarını kaydeden Başkan Gençer, "Hoş geldin bebek projesiyle, ailelerimizin mutluluğuna ortak oluyor ve ilçemiz nüfusuna eklenen bebeğimizin de ilk hediyelerini vermiş oluyoruz. Ben projeyi yürüten Proje Sorumlu personelimiz ile ziyaretlere katılan sağlık birimlerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten bugüne kadar yüzlerce yeni doğmuş bebeklerin ailelerini ziyaret ederek bizlerin selamlarını ilettiler ve mutluluklarına ortak olmamıza neden oldular. Ben yeni doğan tüm bebeklerimizin analı-babalı büyümelerini temenni ediyor, yeni bebek sahibi olan tüm ailelerimize de sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Bu projemiz bugüne kadar olduğu gibi, gelecek yıllarda da tüm hızıyla sürdürülecektir" diye konuştu. - BALIKESİR