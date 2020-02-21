Ayvalık Belediyesi'nden sivrisinek ile şimdiden amansız mücadele

21.02.2020 09:09 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:09

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yaz mevsiminin en büyük sorunu sivrisinek başta olmak üzere tüm uçkun ve haşerelerle mücadeleye şimdiden başladı.



Sivrisinek konusunda larva mücadelesini geçtiğimiz Aralık ayından itibaren aralıksız sürdüren ekipler, ilçe genelindeki; kanalizasyon ve yağmur suyu kanallarıyla durgun su birikintileri, çöp konteynerleri ile çöp terfi merkezlerinde hava koşullarına göre sivrisinek larvalarıyla mücadeleye devam ediyorlar.



Belediye Başkanı Ergin; "Uçkun ve haşerelerle mücadele kış mevsiminde başlar"



Geçtiğimiz yıl Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Belediyesi arasında yapılan protokol gereği ilaçlama işlerinin kendi sorumluluklarına geçtiğini hatırlatan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; "Geçmiş dönemlerde ilaçlamaların aksatılması nedeniyle kentimizde başta uçkun olmak üzere haşere, sinek ve böcek sayıları ciddi bir artış göstererek, toplum halk sağlığını tehdit eder hale gelmiştir. Geçtiğimiz yaz aylarında adeta bir seferberlik başlatarak 7 ekiple, 24 saat bu hizmeti yaptık. Turizmimize engel olmayacak şekilde, çözüm ürettik. Ancak, sivrisinekle mücadelenin kış aylarında yapılması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bu yüzden de olması gerektiği gibi Aralık ayında larvayla mücadeleye başladık. Yılın 12 ayı mevsimine uygun şekilde, kesintisiz olarak bu hizmetimize devam edeceğiz. Ayvalık için mesai saati gözetmeksizin çalışan tüm mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA