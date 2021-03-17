Ayvalık Belediyesi'nden önemli bir hizmet anlayışı "Çağırın gelelim"
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Ayvalık Belediyesi'nden önemli bir hizmet anlayışı "Çağırın gelelim"

17.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:59
Ayvalık Belediyesi'nden önemli bir hizmet anlayışı

Ayvalık Belediyesi "Evde Bakım Hizmetleri" ekibi yıl boyunca hasta ve engelli 546 yaşlı vatandaşın bakımlarıyla ilgili tüm ihtiyaçlarını düzenli olarak karşıladı.

Ayvalık Belediyesi "Evde Bakım Hizmetleri" ekibi yıl boyunca hasta ve engelli 546 yaşlı vatandaşın bakımlarıyla ilgili tüm ihtiyaçlarını düzenli olarak karşıladı. Evde bakım hizmetlerinden kent genelinde yaklaşık iki bin kişi yararlandı. Şehir içinde 299, şehir dışına ise 317 kişiye hasta nakil hizmeti verildi.

Sağlıklarıyla ilgili hizmet almak isteyen vatandaşların çevre illerdeki hastanelere nakilleri gerçekleştirildi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ihtiyacı olan kişilerin tedavileri, gerekli sosyal desteği, kişisel bakımları ve yaşadıkları ortamın daha sağlıklı hale getirilmesi için ekibin her an göreve hazır olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Talep eden hemşehrilemizin enjeksiyon, pansuman, sonda değişimi, hastaneye ulaşım, yardımcı araç desteği, seker, tansiyon nabız ölçümleri, rehabilitasyon merkezine yönlendirme işlerini yürütürken, sosyal hizmetler kapsamında da sıcak yemek, ilaç katılım payı desteği, yakacak, ev eşyası, kıyafet desteği, ziyaret, refakat, sosyal etkinlikler işlerinde vatandaşların yanında yer alıyoruz" dedi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "Evde bakım ve sağlık hizmeti" ekibinde 1 Acil Tıp Teknisyeni (ATT), 2 hemşire, 1 hasta ve yaşlı bakım elemanı ve 5 şoför görev yapıyor. İhtiyacı olan vatandaşlar, 150 Evler Mahallesi İsmet İnönü Kültür Merkezi binasının zemin katında hizmet veren ekibe 0530 9693493 numaralı telefondan ulaşabilirler. - BALIKESİR

Ayvalık Belediyesi'nden önemli bir hizmet anlayışı 'Çağırın gelelim'
Ayvalık Belediyesi'nden önemli bir hizmet anlayışı 'Çağırın gelelim'
Ayvalık Belediyesi'nden önemli bir hizmet anlayışı 'Çağırın gelelim'
Ayvalık Belediyesi'nden önemli bir hizmet anlayışı 'Çağırın gelelim'
Ayvalık Belediyesi'nden önemli bir hizmet anlayışı 'Çağırın gelelim'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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