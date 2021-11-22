Ayvalık Belediyesi, kırsal mahallelerin yol sorunlarını çözmek için dört koldan çalışmalarını sürdürüyor

Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yaklaşan kış ayları öncesinde kırsal mahallelerin yol yapım çalışmalarına hız verdi. Bu çalışmalar kapsamında Beşiktepe Mahallesi'nin yolları tamamlandı. Yolların uzun ömürlü ve kaliteli olması için ne gerekiyorsa yaptıklarını belirten Başkan Ergin, "Ayvalık ilçemizde her bölgede olduğu gibi, 16 kırsal mahallemizin de tamamında hizmet ve proje üretiyoruz. Daha önce ihmal edilmiş, hizmet konusunda eksik kalmış mahallelerimiz de var. Biz bu konuda da hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimize katkı sunmak ve ulaşım kalitesini artırmak için de büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Son olarak Beşiktepe mahallemiz ile birlikte, 16 kırsal mahallemizin 10 tanesinin yol yapım çalışmalarını tamamladık. Şuan Kırcalar mahallemiz ile bu çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.

Kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılığa dayalı üretime destek olmak için yol sorunlarını bütünüyle çözmeyi hedeflediklerini kaydeden Başkan Ergin, "Göreve geldiğimiz günden beri kırsal mahallelerin yol sorunlarını çözmek için belediye kaynaklarının önemli bir kısmını bu mahallelerimizde kullandık. Şu anda kırsal mahallelerimizin ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için belediye ekiplerimiz çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Zeytin hasat dönemi öncesi tarım arazilerinin yollarında da çalışmalar yaptık. Tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımızın üretim gücüne bir nebze de olsa katkı sunmak ve ulaşım kalitesini artırmak için büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Hedefimiz görev süremiz boyunca Ayvalık'ta bozuk yol bırakmamak" olduğunu ifade etti.

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