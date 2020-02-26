Ayvalık Belediyesi hurda araçları ve izinsiz reklam tabelalarını kaldırdı
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Ayvalık Belediyesi hurda araçları ve izinsiz reklam tabelalarını kaldırdı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Belediye Başkanı Mesut Ergin'in talimatıyla, Ayvalık genelindeki atıl durumda olan hurda araçlar kaldırıldı.

26.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:09
Ayvalık Belediyesi hurda araçları ve izinsiz reklam tabelalarını kaldırdı

'in ilçesinde Belediye Başkanı 'in talimatıyla, Ayvalık genelindeki atıl durumda olan hurda araçlar kaldırıldı.


Ayvalık Belediyesi Müdürlüğü ve Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla, Ayvalık genelinde sahipsiz olarak bulunan bakımsız, paslanmış, camları kırık ve özellikle mahalle çocukları açısından son derece tehlike arz eden hurda araçları tutanak tutularak Ayvalık Belediyesi Kademe Amirliğine kaldırıldı.


Aynı gün içerisinde Ayvalık Belediyesi Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarda, tespit edilen izinsiz reklam tabelaları işletmelere tutanak tutularak kaldırıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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