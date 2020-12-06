Ayvalık Belediyesi esnaftan 3 ay kira almayacak

Ayvalık Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında belediyeye ait dükkanların müstecirlerinden 3 aylık kira alınmayacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin başkanlığında gerçekleştirilen Belediye Meclisi Toplantısında, aralık, ocak ve şubat aylarında mülkiyeti belediyeye ait iş yerlerindeki esnaftan kira alınmaması kararlaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ergin, "Belediye Meclisimizin aldığı karar, taşınmazlarımızdaki kiracılara bir süre nefes aldıracak, bütçelerine önemli bir katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın