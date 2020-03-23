Ayvalık Belediyesi dezenfekte çalışmalarında yaklaşık 50 ton dezenfektan kullandı Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından korona virüs salgınına karşı ilçe genelinde gerçekleştirdiği dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından korona virüs salgınına karşı ilçe genelinde gerçekleştirdiği dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Belediye Başkanı Mesut Ergin'in talimatı ve büyük bir titizlikle yakın takipte olduğu çalışmalar kapsamında ekipler ilçe genelindeki tüm ana arterler, cadde ve sokakların yanı sıra tüm mahalleler dezenfektanlarla ilaçlanıyor. Bir yandan dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ederken diğer yandan da belediye ekipleri, Ayvalık Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" kapsamında sokağa çıkamayan vatandaşların gıda ve tıbbi ihtiyaçlarını karşılıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı 7 gün 24 saat sahada çalışan belediye ekipleri, kamu kullanımına açık olan; otobüs terminalleri, toplu taşıma merkezi, otobüsler, duraklar, parklar, çocuk oyun grupları, açık alan spor aletlerini düzenli olarak dezenfekte etmeye devam ediyor. Yapılan dezenfekte çalışmaları hakkında muhabirimize açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mesut Ergin, salgına karşılık ilçe genelinde sürdürdükleri çalışmalarda bugüne kadar yaklaşık 50 ton dezenfektan kullandıklarını açıkladı.

Korona virüs sebebiyle ülke genelinde olduğu gibi Ayvalık'ta da olağanüstü bir durumun olduğunu hatırlatan Başkan Ergin, dezenfekte çalışmalarının bu olağanüstü süreçte aralıksız süreceğini vurguladı. Korona virüs salgınına karşı özellikle ekmek satış noktalarını disiplin altına aldıklarını hatırlatan Ergin, ekmek satışlarının el değmeden ve son derece hijyen koşullarda yapılabilmesini sağlamış olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Tüm bu önlemlerin tek başına yeterli olmayacağının altını çizen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, özellikle 65 yaş üzeri vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olanlara "Evde kal" mesajı vermeyi de ihmal etmedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA