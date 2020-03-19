Ayvalık belediyesi coronavirüs le 7/24 mücadele ediyor Ayvalık Belediyesi Ayvalık genelinde kamu kuruluşları dahil dezenfeksiyon işlemine ara vermeden devam ediyor.

Başkan Ergin : " Biz çalışıyoruz, halkımızda tedbirlere uyarsa bu günleri en az hasarla geçeriz"

Başkan Ergin, "amacımız bu virüsün güzel ilçemize bulaşmasını önlemek için dezenfeksiyon işlerini aralıksız sürdürüyoruz. Personelimiz bu konuda sürekli olarak çalışıyor. Ayvalık halkından rica ediyorum. Mümkün olduğunca dışarı çıkmayın, ellerinizi en az 20 saniye sabunlayın.14 tedbir kuralını uygulamak durumundayız. Daha sağlıklı günler için çalışıyoruz, halkımız da evinden çıkmamak konusunda imtina ederse en az hasarla bu günleri geçireceğimizi düşünüyorum" dedi.

"Sağlık Çalışanlarına Minnet Borçluyuz"

Daha sonra sağlık çalışanları ile ilgili konuşan Ergin ;"

ayrıca; hayat durma noktasına gelmişken görevlerinden ayrılmayan ve en tehlikeli yerde görevlerine devam eden tüm sağlık çalışanlarına, sabır ve kolaylıklar diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler