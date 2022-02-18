Ayvalık Belediye Başkanı yapımı tamamlanan yol çalışmalarını inceledi

Ayvalık Belediyesi Kırsal Mahallelerin yol çalışmalarına program dahilinde kesintisiz olarak devam ediyor. Bu kapsamda Kırcalar Kırsal Mahallesi'nde 3 bin 200 metrekarelik kilit parke taş çalışması noktalanarak bölgedeki ulaşım güvenli ve kaliteli bir nitelik kazandı.

Başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim amirleri ve muhtar Yener Aktaş ile birlikte Kırcalar Mahallesi'ni karış karış gezip, tamamlanan tüm çalışmaları inceleyen ve vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri de not alan Başkan Ergin'in çalışmalardan duyulan memnuniyet ve mahalledeki çocukların samimi karşılaması tüm yorgunluğunu unutturdu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin "Kırcalar mahallemizdeki, daha önce gerçekleştirdiğimiz "Köy Buluşmaları"nda vatandaşlarımızla bir araya gelip, talep ve şikayetlerini dinlemiştik. Köydeki yaşlılarımız ve özel durumu olan vatandaşlarımızın olması dolayısıyla onlara daha konforlu bir ulaşım sağlamayı amaçladık. Fen işleri ekiplerimizin, mahallemizin coğrafi yapısını da göz önüne aldığımızda iyi bir iş çıkardıklarını düşünüyoruz. Mahallemizde yaşayan halkın çalışmalardan memnun olduğunu görmek mutluluk vericiydi. En önemlilerinden biri de, okula gidip gelen çocuklarımızın köyde bizi samimiyetle karşılayıp, sevgilerini hissettirmesiydi. Çocuklarımızın yüzündeki sıcacık bir gülüş ve mutluluk için biz Ayvalık'ın her noktasına ulaşırız" dedi.

Bültenler - Güncel