Ayvalık Belediye Başkanı Ergin: "Yanan alanların bir karışını bile aç gözlü rantçılara teslim... Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, önceki akşam çıkan orman yangınının ilk belirlemelere göre elektrik nakil hatlarından kaynaklı olabileceğini belirtilirken, yangında yitirilen tüm canlılar ve ağaçlar için, "İçimiz kan ağlasa da asli görevimiz Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nı korumak ve bu alanın...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, önceki akşam çıkan orman yangınının ilk belirlemelere göre elektrik nakil hatlarından kaynaklı olabileceğini belirtilirken, yangında yitirilen tüm canlılar ve ağaçlar için, "İçimiz kan ağlasa da asli görevimiz Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nı korumak ve bu alanın bir karışını bile aç gözlü rantçılara teslim etmemek olduğu bilinciyle hareket eden herkese teşekkür ederim" diyen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesinin takipçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ayvalık'ın gözbebeği Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içindeki Toka Otel mevkiinden başlayıp, fırtınanın etkisiyle hızla yayılan orman yangınının başlangıç zamanının gece olmasının olumsuz koşulları beraberinde getirdiğinin altını çizen Başkan Ergin, şöyle konuştu:

"Bu olumsuz koşullara rağmen sahada bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Ayvalık Belediyemiz, Ayvalık Orman İşletme Şefliği çalışanları ve tüm saha personeli büyük bir özveri gösterdi. Yangın söndürme çalışmalarına katılanlar büyük birlik ve beraberlik içinde teyakkuza geçti. Çalışmalara jandarmamız da büyük destek verdi. Balıkesir Valimiz, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kaymakamımız, çevre belediyelerin itfaiye teşkilatları, DSİ çalışanları insanüstü gayret gösterdi. Elbette eline hortumunu, küreğini alıp söndürmeye koşturan duyarlı Ayvalık halkının da çabalarıyla yangın, sabaha karşı kontrol altına alınarak, söndürülmüştür. Başta canını hiçe sayarak alevlerin ortasına atlayıp söndürme çalışmasını sağlayan itfaiye ve belediyemizin saha personeli olmak üzere diğer tüm devlet kurumlarının işçisinden amirine, hepsine Ayvalık halkı adına minnettarım." - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı