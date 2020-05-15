HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Ayvalık Belediye Başkanı Ergin imkânsızı başardı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi'nin personeline yıllardır düzensiz ödenen maaşları göreve geldiği günden bu yana uyguladığı 'Mali Disiplin' ile düzenli hale getirmeyi başaran Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin bu ay, adeta imkansızı başardı.

Ayvalık Belediye Başkanı Ergin imkânsızı başardı
15.05.2020 17:46 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:47

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi'nin personeline yıllardır düzensiz ödenen maaşları göreve geldiği günden bu yana uyguladığı 'Mali Disiplin' ile düzenli hale getirmeyi başaran Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin bu ay, adeta imkansızı başardı.

Dünya'yı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik çarkların ülke genelinde olduğu gibi Ayvalık'ta da durma noktasına geldi. Belediye gelirlerinin olağanüstü daraldığı süreçte, İller Bankası'nın Balıkesir genelindeki vergilerden aldığı yüzde 7'lik payın yüzde 60'ını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne, yüzde 40'ını da ilçe belediyelerine aktardığı ödeneğin, Ayvalık Belediyesi'ne ödenmesi gereken bölümüne özel bir bankanın geçmiş döneme ait bir alacaktan dolayı kesinti yapması sonucunda bu para belediye kasasına giremedi.

Yaşanılan bu olumsuzluğun yanı sıra Ayvalık Belediyesi'nin pandemi sürecinde belediye mülklerine ait kira alacaklarını 3 ay ertelemesi ve vatandaşların evden çıkamaması sonucunda belediyeye ait hiçbir ödemeyi yapamaması nedeniyle belediye gelirlerinin minimum seviyelere düşmesine rağmen, Mesut Ergin başkanlığındaki Ayvalık Belediyesi bu ay da tüm kaynaklarını zorlayarak personele olan yaklaşık 2 milyon 700 liralık maaş bedelini ödeyerek personelini bu zor günlerde mağdur etmemeyi başardı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in, belediye personelinin alın teri kurumadan maaşlarını kuruşu kuruşuna ödeme önceliği sonucunda her ay olduğu gibi bu ayda personelin maaşları gününden iki gün öncesinde banka hesaplarına yatırması belediye çalışanları tarafından çok büyük takdir ve sevinçle karşılandı.

Ayvalık'ta, yaz sezonu öncesinde yolların asfaltlanması, sokakların dezenfekte edilmesinin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine gıda ve temizlik maddesi temini için bin aileye 150 TL'lik alışveriş çekleriyle her gün 100 paket erzak dağıtımı, AŞ evinden yaklaşık bin 200 aileye her gün iki öğün sıcak yemek, maske, kolonya, koruyucu elbise dağıtımı gibi pek çok sosyal hizmet de sunan Ayvalık Belediyesi yüreklerde taht kuruyor.

Türkiye'nin son derece kritik bir süreçten geçtiği bu günlerde, tek kuruş kredi kullanmadan, belediyeye ait hiçbir mülkü satmadan krizi yöneten Başkan Ergin, bir yandan geçmiş dönemlere ait bankalardan kullanılan kredi borçlarını ödüyor, bir yandan da kusursuz hizmet verebilmek için insanüstü çaba sergilemesiyle başarısını taçlandırıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek Ekonomi
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor Ekonomi
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar Ekonomi
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek Ekonomi
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Ekonomi
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu Ekonomi
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
Güne yükselişle başlayan gram altın 386,5 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 386,5 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti
Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti
Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi
Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor
Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak
Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak
Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi
Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı
Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı
Güne düşüşle başlayan gram altın 384 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 384 liradan işlem görüyor
6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor
6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor
Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti
Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin
Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak
Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak
Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak
Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?
Türkiye AVM tutkusundan vazgeçemiyor: 3 günde 3 milyon 400 bin kişi AVM'leri ziyaret etti
Türkiye AVM tutkusundan vazgeçemiyor: 3 günde 3 milyon 400 bin kişi AVM'leri ziyaret etti
Ulaştırma Bakanlığı, 1000 liraya yolcu taşıyan fırsatçılar için harekete geçti! İşte yeni ücret tarifesi
Ulaştırma Bakanlığı, 1000 liraya yolcu taşıyan fırsatçılar için harekete geçti! İşte yeni ücret tarifesi
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Neva Tarkan Cem Yılmaz Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Can Bartu Hidayet Türkoğlu Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Karar Futbol Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Ayvalık Belediye Başkanı Ergin imkânsızı başardı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 18:24:21. #1.14#
title