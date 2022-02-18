Ayvalık açıklarında Yunanistan'ın geri ittiği bottaki 31 göçmen kurtarıldı - Haberler
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Ayvalık açıklarında Yunanistan'ın geri ittiği bottaki 31 göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ayvalık açıklarında Yunanistan'ın geri ittiği bottaki 31 göçmen kurtarıldı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 31 kaçak göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 31 kaçak göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 31 kaçak göçmeni kurtararak, karaya çıkardı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.


Ayvalık açıklarında Yunanistan'ın geri ittiği bottaki 31 göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Türk, Güncel, Haberler

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