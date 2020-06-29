Ayvalık açıklarında Türk kara sularına itilen 40 sığınmacı kurtarıldı
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Ayvalık açıklarında Türk kara sularına itilen 40 sığınmacı kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen 40 sığınmacı kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında Türk kara sularına itilen 40 sığınmacı kurtarıldı
29.06.2020 20:59 | Son Güncelleme: 29.06.2020 21:08

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen 40 sığınmacı kurtarıldı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, lastik botla Çıplak Ada sahilinden Ege Denizi'ne açıldı.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen 40 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı botuna alındı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılar kıyıya çıkarıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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