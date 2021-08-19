Ayvalık açıklarında Türk kara sularına itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Ayvalık açıklarında Türk kara sularına itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında Türk kara sularına itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler karaya çıkarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler karaya çıkarıldı.

Güneş Adası açıklarında lastik bir botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye ulaştı. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen 20 kişi kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı merkezine götürüldü.

Ayvalık açıklarında Türk kara sularına itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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