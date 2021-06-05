Ayvalık açıklarında Türk kara sularına itilen 12 sığınmacı kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 12 sığınmacı kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 12 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında iki lastik bot içinde sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki lastik bottaki 12 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen sığınmacılara insani yardım malzemeleri dağıtıldı.

Bu arada sığınmacıların, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın