Ayvalık açıklarında Türk kara sularına geri itilen 55 sığınmacı kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenliğince Türk kara sularına geri itilen 55 sığınmacı kurtarıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenliğince Türk kara sularına geri itilen 55 sığınmacı kurtarıldı.
Ege Denizi'nde, Güneş Adası açıklarında bir şişme lastik botta sığınmacıların bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı.
Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 55 sığınmacı, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine getirildi.
Sığınmacılara giysi, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya