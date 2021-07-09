Ayvalık açıklarında motoru arızalanan bottaki 42 sığınmacı kurtarıldı
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Ayvalık açıklarında motoru arızalanan bottaki 42 sığınmacı kurtarıldı

Ayvalık açıklarında motoru arızalanan bottaki 42 sığınmacı kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Suat Salgın - Haberler | Güncel

Balıkesir Ayvalık ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 42 sığınmacı Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Balıkesir Ayvalık ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 42 sığınmacı Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında sığınmacıların taşıyan lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi ve yardım talebinde bulunulması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekiplerce kurtarılan bottaki 42 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

Sığınmacıların işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.

Ayvalık açıklarında motoru arızalanan bottaki 42 sığınmacı kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

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