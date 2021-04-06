Ayvalık açıklarında mahsur kalan 8 sığınmacı kurtarıldı
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Ayvalık açıklarında mahsur kalan 8 sığınmacı kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Suat Salgın - Haberler | Güncel
Ayvalık açıklarında mahsur kalan 8 sığınmacı kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken bindikleri teknenin su alması nedeniyle denizde mahsur kalan 8 sığınmacı kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken bindikleri teknenin su alması nedeniyle denizde mahsur kalan 8 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Altınova Mahallesi açıklarında, bir grup sığınmacının denize açıldıktan sonra teknelerinin su alarak sürüklendiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekibi, 8 yabancı uyrukluyu kurtardı.

Sığınmacılar, Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

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