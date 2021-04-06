Ayvalık açıklarında mahsur kalan 8 sığınmacı kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Suat Salgın - Haberler | Güncel
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken bindikleri teknenin su alması nedeniyle denizde mahsur kalan 8 sığınmacı kurtarıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken bindikleri teknenin su alması nedeniyle denizde mahsur kalan 8 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Altınova Mahallesi açıklarında, bir grup sığınmacının denize açıldıktan sonra teknelerinin su alarak sürüklendiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekibi, 8 yabancı uyrukluyu kurtardı.
Sığınmacılar, Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın