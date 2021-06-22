Ayvalık açıklarında lastik botta bulunan 49 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Ayvalık açıklarında lastik botta bulunan 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında lastik botta bulunan 49 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca içinde bulundukları lastik bot Türk kara sularına itilen 49 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca içinde bulundukları lastik bot Türk kara sularına itilen 49 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye ulaştı.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 49 göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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