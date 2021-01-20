Ayvalık açıklarında lastik botları arızalanan 38 sığınmacı kurtarıldı
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Ayvalık açıklarında lastik botları arızalanan 38 sığınmacı kurtarıldı

20.01.2021 21:45 | Son Güncelleme: 20.01.2021 21:48
Ayvalık açıklarında lastik botları arızalanan 38 sığınmacı kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botları arızalanan 38 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botları arızalanan 38 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen yabancı uyruklular lastik botla denize açıldı.

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu sığınmacıların bulunduğu botun motoru bir süre sonra arızalandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları sevk edildi.

Ekipler tarafından kurtarılan 38 sığınmacı, kıyıya getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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