Ayvalık açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 2 bebek öldü (2)

Ayvalık açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 2 bebek öldü (2)

KAYIP BEBEĞİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIBalıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, içerisinde 35 kaçak göçmenin bulunduğu fiber teknenin batmasının ardından kayıp olduğu bildirilen diğer bebeğin de cansız bedenine ulaşıldı.

14.10.2019 09:56
Ayvalık açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 2 bebek öldü (2)

KAYIP BEBEĞİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, içerisinde 35 kaçak göçmenin bulunduğu fiber teknenin batmasının ardından kayıp olduğu bildirilen diğer bebeğin de cansız bedenine ulaşıldı. İki bebeğin yaşamını yitirdiği olayda 33 kişi kurtarılmıştı. Ekipler, arama kurtarma faaliyetlerine son verdi.


Kaynak: DHA
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