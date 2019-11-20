Ayvalık açıklarında durdurulan bot ve teknedeki 51 düzensiz göçmen yakalandı
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Ayvalık açıklarında durdurulan bot ve teknedeki 51 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 51 düzensiz göçmen yakalandı.

20.11.2019 21:56 | Son Güncelleme: 20.11.2019 21:56
Ayvalık açıklarında durdurulan bot ve teknedeki 51 düzensiz göçmen yakalandı

'in ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla 'ın 'na gitmeye çalışan 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Midilli'ye doğru seyreden iki grubun bulunduğu lastik bot ile tekneyi durdurdu.

21'i Suriye, 15'i Kongo, 6'sı Filistin, 5'i Eritre, ikişer de Orta Afrika ve Somali uyruklu 51 düzensiz göçmen kıyıya getirildi.

Yakalanan bu kişilerle ilgili yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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