Ayvalık açıklarında bot faciası; 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 4'ü aranıyor (2) ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYORBalırkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki bot faciasında kayıp olduğu değerlendirilen 4 göçmeni arama çalışmaları sürüyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Balırkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki bot faciasında kayıp olduğu değerlendirilen 4 göçmeni arama çalışmaları sürüyor. Sahil güvenlik ekipleri hem denizden, hem de karadan bölgeyi tarıyor. Fatih Emrah ERDOĞAN/AYVALIK(Balıkesir),

Kaynak: DHA