Ayvalık açıklarında bot faciası; 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 4'ü aranıyor (2)
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYORBalırkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki bot faciasında kayıp olduğu değerlendirilen 4 göçmeni arama çalışmaları sürüyor.
29.06.2020 15:19 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:23
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Balırkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki bot faciasında kayıp olduğu değerlendirilen 4 göçmeni arama çalışmaları sürüyor. Sahil güvenlik ekipleri hem denizden, hem de karadan bölgeyi tarıyor. Fatih Emrah ERDOĞAN/AYVALIK(Balıkesir),
Kaynak: DHA