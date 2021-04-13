Ayvalık açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Ayvalık açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ayvalık açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen ve Yunanistan Sahil Güvenlik güçlerince Türk karasularına geri itilen iki bot içinde 55 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen ve Yunanistan Sahil Güvenlik güçlerince Türk karasularına geri itilen iki bot içinde 55 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Güneş Adası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İkinci olayda ise Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Güneş Adası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan 55 düzensiz göçmen Ayvalık limanında karaya çıkartıldı. - BALIKESİR

Ayvalık açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı
Ayvalık açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı
Ayvalık açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 11:21:35. #1.15#
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