Ayvalık açıklarında 54 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler
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Ayvalık açıklarında 54 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ayvalık açıklarında 54 kaçak göçmen kurtarıldı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan Sahil Güvenliği ekiplerince ölüme terk edilen 2 lastik bottaki 54 kaçak göçmen kurtarıldı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan Sahil Güvenliği ekiplerince ölüme terk edilen 2 lastik bottaki 54 kaçak göçmen kurtarıldı.

Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi açıklarında 2 lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, 54 kaçak göçmeni kurtardı. Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına bırakılan kaçak göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.


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Haber: Ayvalık açıklarında 54 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler
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