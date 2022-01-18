Ayvalık açıklarında 45 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ayvalık açıklarında 45 kaçak göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında 45 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında 2 farklı kurtarma operasyonunda 45 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkartıldı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında 2 farklı kurtarma operasyonunda 45 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adası'na ulaşmaya çalışan kaçak göçmenlerin bulunduğu can salında motor arızası yaşandığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, sürüklenen can salındaki 17 kaçak göçmeni kurtardı.Ekipler, yine Ayvalık ilçesi açıklarında 28 kaçak göçmenin bulunduğu lastik botun, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği ihbarıyla harekete geçti. Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bottaki 28 kaçak göçmen kurtararak, karaya çıkarttı. 45 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.


Ayvalık açıklarında 45 kaçak göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında 45 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Son Dakika Haberleri

Sahil Güvenlik, Midilli Adası, Yunanistan, Türk, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title