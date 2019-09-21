Ayvalık açıklarında 42 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında 42 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında sahil güvenlik botu tarafından 42 düzensiz göçmen, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken yakaladı.

21.09.2019 09:55
Ayvalık açıklarında 42 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında sahil güvenlik botu tarafından 42 düzensiz göçmen, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında görevli sahil güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Afganistan uyruklu 19 erkek, 7 kadın ve 16 çocuk yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için Ayvalık Limanı'na getirildiler.

(Emrah Elmas/İHA)

Kaynak: İHA
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