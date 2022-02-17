Ayvalık açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Ayvalık açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA, Suat Salgın - Güncel
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Ayvalık açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri iki ayrı lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmeni kurtardı.

Cunda Adası'na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

Ayvalık açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Suat Salgın - Güncel

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Balıkesir, Türk, Güncel, Haberler

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