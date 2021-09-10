Ayvalık açıklarında 35 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler
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Ayvalık açıklarında 35 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Haberler | Güncel
Ayvalık açıklarında 35 kaçak göçmen kurtarıldı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 35 kaçak göçmeni kurtararak, karaya çıkardı.Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.


Ayvalık açıklarında 35 kaçak göçmen kurtarıldı

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Haber: Ayvalık açıklarında 35 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler
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