Ayvalık açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Ayvalık açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık'ta Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca lastik botları kesilerek Türk karasularına itilen 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
29.06.2020 10:40 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:44

Ayvalık'ta Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca lastik botları kesilerek Türk karasularına itilen 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ayvalık'ın Çıplak Ada batısının yaklaşık 1 mil mesafede 1 adet düzensiz göçmen botu olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı olay yerine çok sayıda ekip sevk etti. Sahil Güvenlik Botu tarafından göçmen botunun yarı batık durumda olduğunun ve denizde göçmenlerin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine arama kurtarma faaliyetlerine başlandı. Başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenlerden alınan ilk ifadelerden, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik botlarının kesilerek ve benzin bidonları alınarak Türk Karasularına geri itildikleri öğrenildi. Göçmenlerden alınan ifadeler doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen 4 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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